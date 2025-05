Reforma do gramado do estádio do XV de Piracicaba começa; saiba quais serão as etapas A reforma do gramado do Estádio Municipal Barão da Serra Negra, que resultará em sua... Portal Veloz|Do R7 20/05/2025 - 08h56 (Atualizado em 20/05/2025 - 08h56 ) twitter

A reforma do gramado do Estádio Municipal Barão da Serra Negra, que resultará em sua troca total, começou, efetivamente, nesta segunda-feira (19), em Piracicaba (SP). O planejamento das ações a serem executadas foi traçado na última semana, com a empresa World Sports. Na oportunidade, a Federação Paulista de Futebol, por meio da visita do engenheiro agrônomo Glayson Almeida, também vistoriou o local. O elenco profissional do XV de Piracicaba tem a Copa Paulista Sicredi como seu próximo desafio.

Para mais detalhes sobre as etapas da reforma, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

