Reforma na UBS Piracicamirim é iniciada em Piracicaba; confira o que muda até o final das obras

Portal Veloz|Do R7 09/04/2025 - 11h08 (Atualizado em 09/04/2025 - 11h08 )

Fotos: Prefeitura de PiracicabaA Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias de Saúde e de Obras, iniciou nesta segunda-feira, 07/04, a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Piracicamirim (antigo CRAB). A ação faz parte da Etapa 5 do cronograma de reformas das unidades de saúde do município. O investimento é de R$ 1,15 milhão e também contempla as Unidades de Saúde da Família (USFs) São José e Serra Verde, com prazo de 210 dias para conclusão.

Para mais detalhes sobre as mudanças e o andamento das obras, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

