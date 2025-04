Região Administrativa de Campinas têm o maior volume de investimentos na indústria em São Paulo nos últimos 3 anos Foto: Prefeitura de CampinasDe acordo com a Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São... Portal Veloz|Do R7 14/04/2025 - 12h46 (Atualizado em 14/04/2025 - 12h46 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasDe acordo com a Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo (Piesp), feita pela Fundação Seade, a Região Administrativa de Campinas foi a que mais recebeu investimentos no estado nos últimos 3 anos. Foram 26,7 bilhões de um total de R$ 82,7 bilhões entre 2022 e 2024.

