Região de Campinas ganha duas Fatecs em Atibaia e Rio Claro O governador Tarcísio de Freitas assinou os decretos de criação de duas Faculdades de Tecnologia... Portal Veloz|Do R7 11/06/2025 - 10h17 (Atualizado em 11/06/2025 - 10h17 )

O governador Tarcísio de Freitas assinou os decretos de criação de duas Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs), localizadas nos municípios de Atibaia e Rio Claro. O texto foi publicado nesta terça-feira (10), no Diário Oficial do Estado de São Paulo. As novas Fatecs ampliam a oferta de Educação Profissional e Tecnológica, uma das prioridades do governo estadual. Com as novas unidades, o Centro Paula Souza (CPS) passa a administrar 81 Fatecs, distribuídas em 74 municípios paulistas.

