Região de Campinas recebe três consultórios veterinários do programa Meu Pet
Foto: Governo de SPO atendimento veterinário gratuito para cães e gatos acaba de ganhar reforço...
Foto: Governo de SPO atendimento veterinário gratuito para cães e gatos acaba de ganhar reforço em Engenheiro Coelho, São Sebastião da Grama e Divinolândia na região de Campinas. Os municípios receberam consultórios do programa Meu Pet, iniciativa do Governo de São Paulo que leva serviços de saúde animal para cidades do interior paulista. As unidades estão prontas para serem inauguradas, e as datas de início dos atendimentos serão definidas pelas prefeituras, responsáveis pela gestão e manutenção.
Foto: Governo de SPO atendimento veterinário gratuito para cães e gatos acaba de ganhar reforço em Engenheiro Coelho, São Sebastião da Grama e Divinolândia na região de Campinas. Os municípios receberam consultórios do programa Meu Pet, iniciativa do Governo de São Paulo que leva serviços de saúde animal para cidades do interior paulista. As unidades estão prontas para serem inauguradas, e as datas de início dos atendimentos serão definidas pelas prefeituras, responsáveis pela gestão e manutenção.
Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: