Região do Campo Grande recebe Feirão de Emprego e Oportunidades com mais de 1.000 vagas em Campinas Foto: Prefeitura de CampinasA Secretaria de Trabalho e Renda realiza nesta sexta-feira, 11 de abril,... Portal Veloz|Do R7 08/04/2025 - 11h27 (Atualizado em 08/04/2025 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de CampinasA Secretaria de Trabalho e Renda realiza nesta sexta-feira, 11 de abril, o 6º Feirão de Emprego e Oportunidades do ano em Campinas. Vai ser das 9h às 16h, na Casa de Nazaré, instituição assistencial que fica na rua Ondina Moreno de Lima, 546, no Jardim Liliza, na região do Campo Grande. Serão mais de 1.000 vagas ao todo, sendo 350 para encaminhamento de quem for participar presencialmente.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre as oportunidades disponíveis!

Leia Mais em Portal Veloz:

Sobe para 10 o número de mortos em capotamento de ônibus na MG-223

Coreia do Sul dispara tiros de advertência após soldados norte-coreanos cruzarem fronteira

Campinas Decor 2025 começa nesta sexta (11) na Casa de Nossa Senhora