Regiões Metropolitanas de Campinas e Piracicaba recebem sete novos Municípios de Interesse Turístico

Foto: Prefeitura de CampinasCampinas, Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Jaguariúna, Mogi Guaçu, Vinhedo e Piracicaba recebem...

Foto: Prefeitura de CampinasCampinas, Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Jaguariúna, Mogi Guaçu, Vinhedo e Piracicaba recebem título que pode impulsionar o turismo local Sete cidades das regiões metropolitanas de Campinas e Piracicaba foram incluídas no programa Municípios de Interesse Turístico (MIT), após aprovação pela Assembleia Legislativa de São Paulo nesta quarta-feira (27). A medida faz parte da ampliação estadual que inclui 70 novos municípios no total, elevando para 214 o número de MITs no estado.

