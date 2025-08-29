Regiões Metropolitanas de Campinas e Piracicaba recebem sete novos Municípios de Interesse Turístico
Foto: Prefeitura de CampinasCampinas, Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Jaguariúna, Mogi Guaçu, Vinhedo e Piracicaba recebem título que pode impulsionar o turismo local Sete cidades das regiões metropolitanas de Campinas e Piracicaba foram incluídas no programa Municípios de Interesse Turístico (MIT), após aprovação pela Assembleia Legislativa de São Paulo nesta quarta-feira (27). A medida faz parte da ampliação estadual que inclui 70 novos municípios no total, elevando para 214 o número de MITs no estado.
