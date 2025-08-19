Registrar BO é primeiro passo: ‘Denuncie apesar do medo’, diz delegada de Defesa da Mulher “Denuncie apesar do medo”, frisa a Delegada Daniela Duó, da 8ª Delegacia de Defesa da... Portal Veloz|Do R7 19/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 09h38 ) twitter

“Denuncie apesar do medo”, frisa a Delegada Daniela Duó, da 8ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Esse é o primeiro passo para romper um ciclo de violência e receber o amparo necessário. Com atuação preventiva, repressiva e social da Polícia Civil e demais órgãos do estado, mulheres em situação de risco encontram acolhimento e atendimento especializado.

Saiba mais sobre como denunciar e receber apoio no Portal Veloz.

