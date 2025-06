Relatório do BC prevê alta de 2,1% do PIB e queda da inflação em 2025 Rafa Neddermeyer/Agência Brasil O Banco Central revisou para cima as expectativas de crescimento do Produto... Portal Veloz|Do R7 26/06/2025 - 13h56 (Atualizado em 26/06/2025 - 13h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil



O Banco Central revisou para cima as expectativas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), de 1,9% para 2,1% em 2025; e para baixo as projeções de inflação do mesmo ano, passando de 5,1% para 4,9%. Soma de todas riquezas produzidas no país, o PIB, apesar da previsão de crescimento, permanece, segundo a autoridade monetária, com uma “perspectiva de desaceleração da atividade ao longo do ano”.

Para mais detalhes sobre as previsões econômicas e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Campinas registra 4°C e tem a madrugada mais fria do ano; Defesa Civil alerta população para cuidados

Mulher com esquizofrenia é resgatada em situação de abandono e maus-tratos em Limeira

Segundo dia da FENACIL 2025 destaca inovação, parcerias e empreendedorismo em Limeira