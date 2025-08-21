Logo R7.com
Renault Kardian 2026: confira todas as versões, preços e equipamentos de série

Renault/Divulgação A linha 2026 do Renault Kardian chega com nova central multimídia de 10 polegadas, novo painel...

Renault/Divulgação A linha 2026 do Renault Kardian chega com nova central multimídia de 10 polegadas, novo painel digital também de 10 polegadas e ADAS aprimorado, só que mantendo o motor 1.0 TCe turbo de até 125 cv e o visual externo. O modelo é oferecido em cinco versões, cada uma com equipamentos e opcionais específicos.

