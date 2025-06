Reparo em adutora afeta abastecimento e interdita trecho de avenida em Rio Claro nesta quinta (26) Foto: Prefeitura de Rio ClaroO Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro... Portal Veloz|Do R7 25/06/2025 - 14h17 (Atualizado em 25/06/2025 - 14h17 ) twitter

Foto: Prefeitura de Rio ClaroO Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro informou que vai realizar, a partir das 7h30 da manhã desta quinta-feira (26), serviço de reparo em adutora de 150 milímetros, na Avenida 12 com a Avenida Visconde. Para a execução desse trabalho, será necessário interditar o trânsito no trecho da Av. Visconde com a Avenida 14 e no trecho da Avenida 12 com a Rua 7. A orientação é para que os munícipes evitem trafegar pelo local, procurando rotas alternativas.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre a situação do abastecimento e as orientações do Daae.

