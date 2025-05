Requerimento solicita detalhes sobre as obras do Terminal Urbano de Limeira Foto: Câmara de LimeiraPor meio do Requerimento Nº324/2025, o vereador Felipe Penedo (PL) solicitou informações à... Portal Veloz|Do R7 27/05/2025 - 09h36 (Atualizado em 27/05/2025 - 09h36 ) twitter

Foto: Câmara de LimeiraPor meio do Requerimento Nº324/2025, o vereador Felipe Penedo (PL) solicitou informações à Prefeitura de Limeira sobre a situação do Terminal Urbano de Limeira. Segundo o parlamentar, com o início das obras de reestruturação, é essencial que o Poder Legislativo tenha conhecimento do escopo das intervenções, cronograma de execução e medidas adotadas para minimizar o impacto aos usuários, para um acompanhamento eficaz e uma fiscalização adequada das ações em andamento. A propositura foi apresentada no dia 19 de maio e será discutida em sessão ordinária.

