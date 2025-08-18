Reservatórios de SP recuam e ficam abaixo de 50%; Rio Claro, um dos mais críticos, opera com 28,5% da capacidade
GettyO volume armazenado nos reservatórios que abastecem a Região Metropolitana de São Paulo continua em declínio...
GettyO volume armazenado nos reservatórios que abastecem a Região Metropolitana de São Paulo continua em declínio no mês de agosto. De acordo com dados atualizados na última sexta-feira (15) pela Sabesp, o nível geral está em 40,8% da capacidade, com queda de 0,3 ponto percentual em relação ao dia anterior.
GettyO volume armazenado nos reservatórios que abastecem a Região Metropolitana de São Paulo continua em declínio no mês de agosto. De acordo com dados atualizados na última sexta-feira (15) pela Sabesp, o nível geral está em 40,8% da capacidade, com queda de 0,3 ponto percentual em relação ao dia anterior.
Para mais detalhes sobre a situação crítica dos reservatórios e o impacto no abastecimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Para mais detalhes sobre a situação crítica dos reservatórios e o impacto no abastecimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: