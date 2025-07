Restaurante de Americana é interditado por risco à saúde pública Nesta segunda-feira (21), um restaurante localizado na Rua Vieira Bueno, no Centro, foi interditado pela... Portal Veloz|Do R7 23/07/2025 - 08h57 (Atualizado em 23/07/2025 - 08h57 ) twitter

Portal Veloz

Nesta segunda-feira (21), um restaurante localizado na Rua Vieira Bueno, no Centro, foi interditado pela Vigilância Sanitária de Americana. A ação foi motivada por diversas irregularidades sanitárias constatadas durante vistoria técnica no local, solicitada pela Polícia Civil a partir de uma denúncia.

Para mais detalhes sobre as irregularidades e as medidas tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

