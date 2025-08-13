Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Reunião entre poderes discute aumento de ataques de pitbulls e cavalos soltos em Limeira

Na última quinta-feira, 7 de agosto, a vereadora Tatiane Lopes (Avante) organizou uma reunião com...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

Na última quinta-feira, 7 de agosto, a vereadora Tatiane Lopes (Avante) organizou uma reunião com o prefeito Murilo Felix (Podemos), secretários municipais e representantes de diferentes pastas para tratar de dois problemas que vêm crescendo no município: os ataques envolvendo cães da raça pitbull e a presença de cavalos soltos em vias públicas.

Para saber mais sobre as soluções discutidas e a importância dessa reunião, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.