Reunião entre poderes discute aumento de ataques de pitbulls e cavalos soltos em Limeira Na última quinta-feira, 7 de agosto, a vereadora Tatiane Lopes (Avante) organizou uma reunião com... Portal Veloz|Do R7 13/08/2025 - 10h59 (Atualizado em 13/08/2025 - 10h59 )

Portal Veloz

Na última quinta-feira, 7 de agosto, a vereadora Tatiane Lopes (Avante) organizou uma reunião com o prefeito Murilo Felix (Podemos), secretários municipais e representantes de diferentes pastas para tratar de dois problemas que vêm crescendo no município: os ataques envolvendo cães da raça pitbull e a presença de cavalos soltos em vias públicas.

Para saber mais sobre as soluções discutidas e a importância dessa reunião, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

