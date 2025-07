Reunião entre vereadores, Santa Casa de Limeira e Humanitária fala sobre regulação da oferta de vagas e leitos pelo sistema Cross Foto: Câmara de LimeiraA Comissão de Saúde se reuniu nesta quinta-feira, 18 de julho, com... Portal Veloz|Do R7 21/07/2025 - 11h18 (Atualizado em 21/07/2025 - 11h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Comissão de Saúde do dia 17.jul.25 Adriano Roberto da Silva

Foto: Câmara de LimeiraA Comissão de Saúde se reuniu nesta quinta-feira, 18 de julho, com representantes da Santa Casa de Limeira e da Sociedade Operária Humanitária. Os vereadores buscam esclarecimentos sobre como é regulado o acesso dos munícipes aos serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) em unidades hospitalares conveniadas da Prefeitura.

Para mais detalhes sobre essa importante discussão e suas implicações para a saúde pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Motociclista morre após colidir contra ônibus na Vila Industrial, em Campinas

DAE de Americana realiza reparo de adutora rompida e abastecimento em 57 bairros pode ser afetado

Santos termina rodada de volta na zona de rebaixamento e começa a semana pressionado