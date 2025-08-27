Revisão do Plano Diretor é aprovada por unanimidade em Americana; emendas da oposição são rejeitadas Foto: Câmara de AmericanaProfessora Juliana (PT) teve 11 propostas rejeitadas; votação final será na próxima... Portal Veloz|Do R7 27/08/2025 - 11h11 (Atualizado em 27/08/2025 - 11h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Os vereadores da Câmara Municipal de Americana aprovaram por unanimidade durante a sessão ordinária desta terça-feira (26) o projeto de lei nº 49/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Físico Urbanístico do Município de Americana – PDFU.

Para mais detalhes sobre essa importante decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Moção é protocolada em Limeira para que Lei Sansão se aplique a outros animais, como cavalos

Santa Bárbara Rock Fest 2025 cresce 80% em movimentação econômica e ultrapassa R$ 2,3 milhões em vendas

Controle de Arboviroses aumenta fiscalização em prédios públicos de Sumaré