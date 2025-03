RFTV anuncia estreia da 1ª edição do programa “Ligados no Esporte” com Osvaldo Luis A RFTV confirma a estreia da 1ª edição do programa Ligados no Esporte, que será... Portal Veloz|Do R7 17/03/2025 - 12h27 (Atualizado em 17/03/2025 - 12h27 ) twitter

A RFTV confirma a estreia da 1ª edição do programa Ligados no Esporte, que será exibido no dia 31 de março, das 12h às 13h. A nova atração será apresentada por Osvaldo Luis Mastri Palomo, jornalista com mais de 30 anos de experiência em TV, rádio e internet. Sua chegada marca um reforço na cobertura jornalística da emissora.

