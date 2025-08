RFTV comemora 27 anos com expansão de sinal e reforço no conteúdo regional Neste 1º de agosto, a RFTV completa 27 anos de atuação no mercado televisivo, consolidando-se... Portal Veloz|Do R7 01/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 01/08/2025 - 09h58 ) twitter

Neste 1º de agosto, a RFTV completa 27 anos de atuação no mercado televisivo, consolidando-se como uma das emissoras regionais mais relevantes do país. Com sede em Limeira e estúdios em Campinas, a emissora se destaca por sua programação flexível, sinal de ampla abrangência e foco no conteúdo regional de qualidade.

Para saber mais sobre as novidades e planos da RFTV, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

