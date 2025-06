RFTV e Portal Veloz marcam presença nos três dias da FENACIL 2025 A RFTV e o Portal Veloz estiveram presentes como empresas expositoras nos três dias da... Portal Veloz|Do R7 27/06/2025 - 08h57 (Atualizado em 27/06/2025 - 08h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

A RFTV e o Portal Veloz estiveram presentes como empresas expositoras nos três dias da 4ª edição da FENACIL 2025 – Feira de Empreendedorismo e Negócios da ACIL – realizada no Multiespaço Nações, em Limeira (SP). Além disso, marcaram presença com a cobertura do evento, que incluiu a transmissão ao vivo do programa RF com Você e entrevistas com autoridades, palestrantes e figuras de destaque. A feira aconteceu nos dias 24, 25 e 26 de junho, das 14h às 22h.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse evento incrível!

Leia Mais em Portal Veloz:

Moradores relatam à vereador de Limeira que UBS do Tatu está sem dentista e pediatra

Com nova sede, Bem-Estar Animal de Cordeirópolis melhora acolhimento e condições de trabalho

Cultivo de hortas mostra que alimentação saudável também se aprende na escola