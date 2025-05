RFTV entrevista prefeito de Hortolândia na semana do aniversário da cidade para o Painel Regional A RFTV exibe na próxima segunda-feira (19), às 23h, uma edição especial do programa Painel... Portal Veloz|Do R7 16/05/2025 - 10h44 (Atualizado em 16/05/2025 - 10h44 ) twitter

A RFTV exibe na próxima segunda-feira (19), às 23h, uma edição especial do programa Painel Regional. O destaque do episódio é a entrevista com o prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes, gravada na sede da Prefeitura Municipal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro dos detalhes dessa importante entrevista!

