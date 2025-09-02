RFTV recebe moção de reconhecimento da Câmara de Limeira pelos 27 anos de fundação Nesta terça-feira (2), a RFTV recebeu uma Moção de Reconhecimento aprovada por unanimidade na Câmara... Portal Veloz|Do R7 02/09/2025 - 11h18 (Atualizado em 02/09/2025 - 11h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Nesta terça-feira (2), a RFTV recebeu uma Moção de Reconhecimento aprovada por unanimidade na Câmara Municipal de Limeira pelos 27 anos de fundação, comemorados no dia 1º de agosto. O diretor Luciano Araujo da Silveira recebeu pessoalmente o documento, entregue pelo vereador Nilton Santos (Republicanos), autor da moção. A entrega aconteceu nas dependências da própria emissora.

Para mais detalhes sobre essa importante homenagem, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Lamborghini Gallardo: conheça o carro apreendido com o piloto Tarso Marques

Banco Central vai alterar regras do Pix para facilitar devolução em caso de fraudes

Governo federal avalia mudar velocidade máxima em vias brasileiras