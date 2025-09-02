RFTV recebe moção de reconhecimento da Câmara de Limeira pelos 27 anos de fundação
Nesta terça-feira (2), a RFTV recebeu uma Moção de Reconhecimento aprovada por unanimidade na Câmara Municipal de Limeira pelos 27 anos de fundação, comemorados no dia 1º de agosto. O diretor Luciano Araujo da Silveira recebeu pessoalmente o documento, entregue pelo vereador Nilton Santos (Republicanos), autor da moção. A entrega aconteceu nas dependências da própria emissora.
Para mais detalhes sobre essa importante homenagem, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
