RFTV transmite Adamantina x Futsal Bauru FIB neste sábado (30) pela LPF Foto: @sensei_osakaNeste sábado (30), a RFTV transmite ao vivo a partida entre FAI Adamantina e... Portal Veloz|Do R7 27/08/2025 - 12h39 (Atualizado em 27/08/2025 - 12h39 )

Portal Veloz

Foto: @sensei_osakaNeste sábado (30), a RFTV transmite ao vivo a partida entre FAI Adamantina e Futsal Bauru FIB, válida pela Liga Paulista de Futsal (LPF). O jogo tem início às 15h.

Não perca nenhum detalhe dessa emocionante partida! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

