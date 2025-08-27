Logo R7.com
RFTV transmite Adamantina x Futsal Bauru FIB neste sábado (30) pela LPF

Portal Veloz

Foto: @sensei_osakaNeste sábado (30), a RFTV transmite ao vivo a partida entre FAI Adamantina e Futsal Bauru FIB, válida pela Liga Paulista de Futsal (LPF). O jogo tem início às 15h.

Não perca nenhum detalhe dessa emocionante partida!

