RFTV transmite Adamantina x Futsal Bauru FIB neste sábado (30) pela LPF
Foto: @sensei_osakaNeste sábado (30), a RFTV transmite ao vivo a partida entre FAI Adamantina e...
Foto: @sensei_osakaNeste sábado (30), a RFTV transmite ao vivo a partida entre FAI Adamantina e Futsal Bauru FIB, válida pela Liga Paulista de Futsal (LPF). O jogo tem início às 15h.
Foto: @sensei_osakaNeste sábado (30), a RFTV transmite ao vivo a partida entre FAI Adamantina e Futsal Bauru FIB, válida pela Liga Paulista de Futsal (LPF). O jogo tem início às 15h.
Não perca nenhum detalhe dessa emocionante partida! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: