Rio Claro inicia campanha do agasalho nesta segunda-feira (28) 26/04/2025

O município de Rio Claro inicia na próxima segunda-feira (28) a arrecadação de cobertores, roupas e calçados para serem entregues às famílias que precisarem desses itens no inverno. “Nossa expectativa é de que, uma vez mais, a população rio-clarense colabore com nossa campanha para que possamos atender todos aqueles que nos procurarem”, afirma Bruna Perissinotto, presidente do Fundo Social de Solidariedade do Município.

