Rio Claro já registra mais de 800 casos de dengue neste ano

Foto: Prefeitura de Rio ClaroRio Claro tem neste ano 837 casos de dengue, com 86 novas confirmações em três dias. Os números estão em boletim divulgado nesta sexta-feira (28) pela Fundação Municipal de Saúde. Os bairros Vila Alemã (com 52 casos) e Arco-íris (com 45) são os com mais casos de dengue no município. Cervezão registra 44 casos, Jardim Floridiana tem 39 casos, na Vila Nova são 34 casos e no Centro 23. Neste ano, a cidade tem duas mortes por dengue confirmadas.

