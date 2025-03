Rio Claro registra 66 casos de dengue em apenas quatro dias; cidade soma 1.580 casos Foto: Prefeitura de Rio ClaroRio Claro tem neste ano 1.580 casos de dengue, com 66... Portal Veloz|Do R7 26/03/2025 - 09h46 (Atualizado em 26/03/2025 - 09h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de Rio ClaroRio Claro tem neste ano 1.580 casos de dengue, com 66 novas confirmações em quatro dias. Os números estão em boletim divulgado nesta terça-feira (25) pela Fundação Municipal de Saúde. Os bairros Vila Alemã (com 99 casos) e Cervezão (77) são os com mais casos de dengue no município. Jardim Floridiana registra 76 casos, Arco-íris tem 59 casos e na Vila Nova são 56. O município neste ano tem cinco mortes por dengue confirmadas.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre a situação da dengue em Rio Claro!

Leia Mais em Portal Veloz:

Mais de 100 pessoas participam da segunda edição do Emprega Holambra

Morte suspeita por dengue está sendo investigada em Iracemápolis

Homem é detido com 121 porções de drogas na cueca próximo a um Centro de Educação Infantil em Sorocaba