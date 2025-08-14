Logo R7.com
Risco elevado de incêndios nos próximos dias deixa a região de Campinas em alerta

O combate aos incêndios em Campinas também foi reforçado com a instalação de um reservatório...

O combate aos incêndios em Campinas também foi reforçado com a instalação de um reservatório de água, com capacidade de 100 mil litros.

Saiba mais sobre as medidas de prevenção e os riscos na região acessando a matéria completa no Portal Veloz.

