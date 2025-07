Roda de samba e solidariedade: Projeto Samb’Ajuda acontece neste domingo (13) em Santa Bárbara Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’OesteSanta Bárbara d’Oeste recebe a partir deste domingo (13) mais... Portal Veloz|Do R7 12/07/2025 - 09h17 (Atualizado em 12/07/2025 - 09h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’OesteSanta Bárbara d’Oeste recebe a partir deste domingo (13) mais uma temporada do Samb’Ajuda – Rodas de Samba com Solidariedade, projeto que une cultura popular, música e ação social na cidade. As apresentações ocorrem em frente ao Museu da Imigração e Centro de Memórias, das 12h às 17h, com entrada solidária opcional: 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite, destinados a instituições sociais do município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as edições do projeto!

Leia Mais em Portal Veloz:

Sine Municipal de Sorocaba oferece 270 vagas de emprego na segunda-feira (14)

Nova sinalização é instalada em cruzamento estratégico da região central de Sumaré

Festival Gastronômico de Inverno 2025 tem alta de 47% nas vendas de pratos e movimenta mais de R$ 220 mil em Santa Bárbara