Rompimento de adutora afeta abastecimento em Limeira; bairros ainda sofrem com falta d'água
08/07/2025 - 09h38

Portal Veloz

Um rompimento em uma adutora de grande porte causou problemas no abastecimento de água em diversos bairros de Limeira (SP) nesta segunda-feira (7). A tubulação danificada é responsável por transportar água bruta captada no rio Jaguari até a Estação de Tratamento de Água (ETA), localizada no Parque Hipólito. O incidente ocorreu em uma área verde nas proximidades da captação.

