ROMU de Sumaré detém homem com veículo roubado na Rodovia Anhanguera Foto: Prefeitura de SumaréIndivíduo responderá por furto qualificado Na última quarta-feira, 27 de agosto, a... Portal Veloz|Do R7 29/08/2025 - 12h18 (Atualizado em 29/08/2025 - 12h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de SumaréIndivíduo responderá por furto qualificado

Na última quarta-feira, 27 de agosto, a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) de Sumaré prendeu um homem em flagrante com um veículo roubado. A abordagem ocorreu no km 109 da Rodovia Anhanguera, após os agentes avistarem o automóvel próximo ao acesso do bairro Matão. Durante a verificação, foi constatado que o miolo da ignição estava estourado, indício de adulteração.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

EUA iniciam cobrança de ‘taxa das blusinhas’; saiba como afetará os custos

Polícia Civil desmantela esquema de tráfico, lavagem de dinheiro e jogos de azar em Americana e Santa Bárbara

Com cerca de 500 vagas, Feirão do Emprego do Americana Shopping acontece no dia 6 de setembro