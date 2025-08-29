Logo R7.com
ROMU de Sumaré detém homem com veículo roubado na Rodovia Anhanguera

Portal Veloz|Do R7

Foto: Prefeitura de SumaréIndivíduo responderá por furto qualificado
Na última quarta-feira, 27 de agosto, a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) de Sumaré prendeu um homem em flagrante com um veículo roubado. A abordagem ocorreu no km 109 da Rodovia Anhanguera, após os agentes avistarem o automóvel próximo ao acesso do bairro Matão. Durante a verificação, foi constatado que o miolo da ignição estava estourado, indício de adulteração.

