ROMU flagra casal com drogas e apreende dinheiro em Limeira

Ao perceber a aproximação da viatura, os compradores fugiram e o suspeito correu para dentro...

Portal Veloz|Do R7

Ao perceber a aproximação da viatura, os compradores fugiram e o suspeito correu para dentro de um imóvel. Na manhã desta sexta-feira (22), a equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Civil Municipal de Limeira prendeu um casal suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região central da cidade.

