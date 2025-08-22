ROMU flagra casal com drogas e apreende dinheiro em Limeira
Ao perceber a aproximação da viatura, os compradores fugiram e o suspeito correu para dentro...
Ao perceber a aproximação da viatura, os compradores fugiram e o suspeito correu para dentro de um imóvel. Na manhã desta sexta-feira (22), a equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Civil Municipal de Limeira prendeu um casal suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região central da cidade.
Ao perceber a aproximação da viatura, os compradores fugiram e o suspeito correu para dentro de um imóvel. Na manhã desta sexta-feira (22), a equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Civil Municipal de Limeira prendeu um casal suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região central da cidade.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência!
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: