ROMU flagra casal com drogas e apreende dinheiro em Limeira Ao perceber a aproximação da viatura, os compradores fugiram e o suspeito correu para dentro... Portal Veloz|Do R7 22/08/2025 - 19h39 (Atualizado em 22/08/2025 - 19h39 )

Portal Veloz

Ao perceber a aproximação da viatura, os compradores fugiram e o suspeito correu para dentro de um imóvel. Na manhã desta sexta-feira (22), a equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Civil Municipal de Limeira prendeu um casal suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região central da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência!

