ROMU Motos da GCM de Limeira localiza motocicleta furtada parcialmente depenada próximo à linha férrea Foto: Wagner MorenteNa tarde desta terça-feira (29), a equipe da ROMU Motos, composta pelos GCMs... Portal Veloz|Do R7 29/07/2025 - 15h18 (Atualizado em 29/07/2025 - 15h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Wagner MorenteNa tarde desta terça-feira (29), a equipe da ROMU Motos, composta pelos GCMs Almeida e Marcos Paulo, localizou uma motocicleta abandonada às margens da linha férrea em Limeira. Segundo informações dos guardas, o COPI (Centro de Operações e Integradas) recebeu uma denúncia anônima informando que dois indivíduos haviam adentrado o local com outra motocicleta. Em diligência, os agentes encontraram o veículo furtado, uma motocicleta Yamaha, que estava sem as rodas, com o painel, faróis e carenagem destruídos. A motocicleta havia sido furtada nas proximidades de um colégio no bairro Cidade Jardim. A vítima, uma mulher de 39 anos, relatou que estacionou o veículo rapidamente para entregar documentos no local e, ao retornar, não o encontrou mais. Após ser localizada, a moto foi encaminhada ao 1º Distrito Policial e posteriormente restituída á vítima.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz!

Leia Mais em Portal Veloz:

Volkswagen Polo 2026: veja os preços e conteúdos das quatro versões

Julgamento de acusados na morte de Maiara Valério inicia nesta quarta (20) em Limeira

Latrocínio de jovem de 22 anos é registrado em Hortolândia