Rotas do Café: programa impulsiona desenvolvimento regional e turismo gastronômico em SP Foto: Gilberto Marques/Secretaria da Agricultura do Estado de SPO Governo de São Paulo deu início... Portal Veloz|Do R7 09/04/2025 - 10h26

Foto: Gilberto Marques/Secretaria da Agricultura do Estado de SPO Governo de São Paulo deu início a mais uma ação de incentivo ao desenvolvimento regional e ao turismo gastronômico com o lançamento do “Rotas do Café de São Paulo”, nesta terça-feira (8), no Palácio dos Bandeirantes. A iniciativa reúne 57 atrativos turísticos ligados ao grão em 25 municípios paulistas, resultando em cinco rotas inéditas, além de destinos cafeeiros independentes. Entre as atrações turísticas estão fazendas de antigos barões do café, museus históricos, cafés premiados internacionalmente e centros de pesquisa abertos à visitação.

