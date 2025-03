Roubo de Defensivos Agrícolas em São Pedro/SP: Operação Policial Resulta em Prisões O roubo teria ocorrido em dezembro do ano passado Policiais civis da 1ª DIG/DEIC realizaram... Portal Veloz|Do R7 22/03/2025 - 18h46 (Atualizado em 22/03/2025 - 18h46 ) twitter

O roubo teria ocorrido em dezembro do ano passado. Policiais civis da 1ª DIG/DEIC realizaram uma operação na última sexta-feira (21) que resultou na prisão de oito indivíduos envolvidos no roubo de defensivos agrícolas na cidade de São Pedro/SP, ocorrido em dezembro de 2024. A ação foi desencadeada após a vítima do roubo receber informações de que a carga roubada estava sendo negociada na cidade de Leme/SP.

