Ruas interditadas no entorno do Fórum de Limeira já estão liberadas As vias que estavam interditadas no entorno do Fórum "Prof. Spencer Vampré", na região central... Portal Veloz|Do R7 01/08/2025 - 10h18 (Atualizado em 01/08/2025 - 10h18 )

As vias que estavam interditadas no entorno do Fórum “Prof. Spencer Vampré”, na região central de Limeira, já foram liberadas. A medida ocorreu na madrugada desta sexta-feira (1º), logo após o encerramento de um julgamento. As ruas Senador Vergueiro, Santa Cruz e Boa Morte estavam interditadas para o tráfego de veículos desde a madrugada de quarta-feira (30), por solicitação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Comarca de Limeira. A ação, de acordo com a Prefeitura de Limeira, visou garantir a segurança durante um julgamento, que contou com esquema especial envolvendo a Polícia Militar, Força Tática e BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), além do apoio de agentes de trânsito.

