Ruy Rodriguez recebe blitz para motociclistas, principais vítimas do trânsito, nesta segunda (12) em Campinas Foto: Prefeitura de CampinasOs motociclistas que passarem pela avenida Ruy Rodriguez nesta segunda-feira (12/05) poderão... Portal Veloz|Do R7 12/05/2025 - 09h47 (Atualizado em 12/05/2025 - 09h47 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasOs motociclistas que passarem pela avenida Ruy Rodriguez nesta segunda-feira (12/05) poderão participar de um pit stop educativo e retirar brindes. Parte do Movimento Maio Amarelo 2025, a blitz educativa para motociclistas é fruto de parceria entre a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) e a concessionária Via Colinas.

