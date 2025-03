SAAE de Cordeirópolis realiza troca de hidrômetros no Jardim Lise na próxima semana Foto: Prefeitura de CordeirópolisO Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Cordeirópolis vai realizar... Portal Veloz|Do R7 29/03/2025 - 08h26 (Atualizado em 29/03/2025 - 08h26 ) twitter

Foto: Prefeitura de CordeirópolisO Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Cordeirópolis vai realizar na próxima semana, de 31 de março a 4 de abril, a troca de hidrômetros das casas do Jardim Lise. O serviço é terceirizado e os funcionários estarão identificados com as informações cadastrais da ligação de água. A troca de hidrômetro não tem custo para o consumidor e faz parte do trabalho de combate às perdas de água na cidade.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre essa importante ação!

