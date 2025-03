Saae/Sorocaba conclui reconstrução de travessia sobre córrego no Jardim Magnólia; veja O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sorocaba concluiu as obras de reconstrução... Portal Veloz|Do R7 06/03/2025 - 08h25 (Atualizado em 06/03/2025 - 08h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sorocaba concluiu as obras de reconstrução da travessia sobre o córrego localizado na Rua Evaristo da Veiga, no Jardim Magnólia. As intervenções foram finalizadas na tarde de terça-feira (4) e houve a liberação da via ao tráfego de veículos na manhã desta quarta-feira (5).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante obra!

Leia Mais em Portal Veloz:

Araras registra 190 novos casos de dengue em uma semana

Região de Campinas tem alerta de temperatura alta nos próximos dias

Aprovado em Medicina em cinco universidades, jovem agradece motorista de ônibus de Campinas