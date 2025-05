Saae/Sorocaba realiza manutenção emergencial em rede de água na região do Cajuru do Sul nesta terça-feira (20) Foto: Prefeitura de SorocabaO Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sorocaba realiza, nesta... Portal Veloz|Do R7 20/05/2025 - 11h57 (Atualizado em 20/05/2025 - 11h57 ) twitter

Foto: Prefeitura de SorocabaO Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sorocaba realiza, nesta terça-feira (20), serviços de manutenção emergencial na rede de água que atende à região do Cajuru do Sul. O Saae/Sorocaba informa que a intervenção é de extrema importância, tendo em vista um escape detectado, no início da manhã desta terça-feira (20), em rede localizada na Avenida Paraná, altura do número 1.500.

