Saiba como regularizar o título de eleitor e quitar pendências; prazo termina na segunda-feira (19)

Marcelo Camargo/Agência BrasilCidadãos com pendências na Justiça Eleitoral têm até a próxima segunda-feira (19) para regularizar a situação. Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), cerca de 5 milhões de eleitores podem ter o título cancelado caso não resolvam as pendências até o fim do prazo.

