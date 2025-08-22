Saiba como se proteger da febre maculosa, doença transmitida pelo carrapato-estrela
A Secretaria de Saúde de Limeira está alertando a população sobre os cuidados necessários para...
A Secretaria de Saúde de Limeira está alertando a população sobre os cuidados necessários para evitar a febre maculosa, doença transmitida pela picada ou esmagamento do carrapato-estrela infectado pela bactéria Rickettsia rickettsii. Todas as fases do carrapato – larva, ninfa e adulto – podem transmitir a bactéria. Em 2025, foram registradas 21 notificações da doença no município. Desse total, 14 casos foram descartados e 7 permanecem em investigação. Não há nenhum caso confirmado até o momento.
A Secretaria de Saúde de Limeira está alertando a população sobre os cuidados necessários para evitar a febre maculosa, doença transmitida pela picada ou esmagamento do carrapato-estrela infectado pela bactéria Rickettsia rickettsii. Todas as fases do carrapato – larva, ninfa e adulto – podem transmitir a bactéria. Em 2025, foram registradas 21 notificações da doença no município. Desse total, 14 casos foram descartados e 7 permanecem em investigação. Não há nenhum caso confirmado até o momento.
Para mais informações e dicas de prevenção, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Para mais informações e dicas de prevenção, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: