Saiba como se proteger da febre maculosa, doença transmitida pelo carrapato-estrela A Secretaria de Saúde de Limeira está alertando a população sobre os cuidados necessários para... Portal Veloz|Do R7 22/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 22/08/2025 - 07h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

A Secretaria de Saúde de Limeira está alertando a população sobre os cuidados necessários para evitar a febre maculosa, doença transmitida pela picada ou esmagamento do carrapato-estrela infectado pela bactéria Rickettsia rickettsii. Todas as fases do carrapato – larva, ninfa e adulto – podem transmitir a bactéria. Em 2025, foram registradas 21 notificações da doença no município. Desse total, 14 casos foram descartados e 7 permanecem em investigação. Não há nenhum caso confirmado até o momento.

Para mais informações e dicas de prevenção, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Campinas registra dois óbitos por febre maculosa e cinco provocados pela dengue

Prefeitura de Limeira proíbe festas no Parque Cidade e vereadora questiona acessibilidade

Megaoperação em Americana resulta na apreensão de 183 armas de fogo