Saiba o que acontece na programação deste final de semana no Sesc Piracicaba Vivência [BALA_VRAS] Daniel Viana, poeta, ator, mestrando em Arte-Educação, propõe um jogo de poesia ao... Portal Veloz|Do R7 14/05/2025 - 11h07 (Atualizado em 14/05/2025 - 11h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vivência

[BALA_VRAS] Daniel Viana, poeta, ator, mestrando em Arte-Educação, propõe um jogo de poesia ao vivo que acontece com palavras sugeridas ou sorteadas de um baleiro giratório pelo público; com elas o poeta cria um poema de imediato e o entrega ao participante. Nos dias 03 e 17, sábados, a atividade conta com Alice Agnes, artista visual, tradutora intérprete de Libras, que ensina a sinalizar as palavras sorteadas e faz a tradução do poema para a Língua Brasileira de Sinais. E nos dias 10 e 14 é a vez de Luiz Eduardo Ballin, escritor cego e transcritor de Braille, transcrever para o código do Braille as palavras sorteadas e o poema. Dia 14, quarta, 14h às 17h. Dia 17, sábados, 10h às 14h. Cafeteria. Grátis. Livre.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de toda a programação!

Leia Mais em Portal Veloz:

Com presença de top 10, Campinas recebe 7ª etapa do Circuito Beach Tennis com ação beneficente em parceria com a Casa Ronald McDonald

Fundo Social de Iracemápolis realiza Dia D da Campanha do Agasalho neste sábado (17)

Cicinho é o novo lateral-direito do Bugre