Saiba o que acontece na programação deste final de semana no Sesc Piracicaba Show Cláudio Lacerda Quarteto – O Brasil de Boldrin Em uma homenagem a Rolando Boldrin,... Portal Veloz|Do R7 23/04/2025 - 10h26 (Atualizado em 23/04/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Show Cláudio Lacerda Quarteto – O Brasil de Boldrin Em uma homenagem a Rolando Boldrin, Cláudio Lacerda apresenta repertório com canções que exprimem a brasilidade exaltada por Boldrin em seus programas de TV e em sua discografia. Música caipira autêntica e canções folclóricas, permeadas de histórias, causos e poesia. Lacerda é acompanhado por 3 músicos, em um cenário coletivo baseado no artesanato brasileiro. Dia 24, quinta, 20h. Cafeteria. Grátis. Livre.

Não perca a chance de conferir toda a programação completa e se surpreender com as atividades do Sesc Piracicaba! Consulte no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

JD Vance diz que Rússia e Ucrânia devem alcançar acordo ou EUA abandonarão negociações

Vaquinha do Corinthians quita 85ª parcela; veja como está a dívida

Festival de Teatro de Americana reúne 14 espetáculos e 3 oficinas a partir de sexta (25)