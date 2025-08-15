Saiba o que está em jogo na reunião desta sexta (15) entre Trump e Putin Reprodução/X/officejjsmart Segundo a Casa Branca, reunião é um ‘exercício de escuta’ e uma oportunidade para...

Segundo a Casa Branca, reunião é um ‘exercício de escuta’ e uma oportunidade para Trump ‘sondar o terreno’ em busca de um acordo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reúnem nesta sexta-feira (15) em Anchorage, no Alasca, para discutir os rumos da guerra na Ucrânia. O encontro ocorre após três rodadas de negociações entre Rússia e Ucrânia, realizadas a pedido de Trump, que não resultaram em um cessar-fogo sólido.

