Sanasa recebe prêmio por redução de perdas de água com uso de IA Foto: Prefeitura de CampinasA Sanasa ficou em primeiro lugar no prêmio “As 100+ Inovadoras no... Portal Veloz|Do R7 03/05/2025 - 10h00 (Atualizado em 03/05/2025 - 10h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de CampinasA Sanasa ficou em primeiro lugar no prêmio “As 100+ Inovadoras no Uso de TI”, concedido pelo IT Forum, principal ecossistema de tecnologia do Brasil. O ranking, divulgado nesta quarta-feira, 30, é elaborado a partir do reconhecimento de iniciativas que evidenciam o protagonismo da tecnologia no processo de inovação das empresas brasileiras.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e descubra mais sobre essa importante conquista da Sanasa!

Leia Mais em Portal Veloz:

Força-tarefa ambiental trabalha para reduzir danos após derramamento de combustível na Zeferino Vaz em Campinas

Ônibus de Campinas recebem laços amarelos do movimento Maio Amarelo: combate à violência no trânsito

Prefeitura de Campinas marca presença na edição 2025 da Agrishow