Santa Bárbara abre credenciamento para empresas participarem de feira de empregos Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'OesteA Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste, por meio da Secretaria... Portal Veloz|Do R7 08/08/2025 - 09h58

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’OesteA Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, publicou o Edital de Chamamento Público nº 04/2025 para o credenciamento de empresas e instituições interessadas em participar da 1ª edição da Feira de Empregabilidade e Qualificação Profissional.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre como participar deste importante evento!

