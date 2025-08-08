Logo R7.com
Santa Bárbara abre credenciamento para empresas participarem de feira de empregos

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’OesteA Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, publicou o Edital de Chamamento Público nº 04/2025 para o credenciamento de empresas e instituições interessadas em participar da 1ª edição da Feira de Empregabilidade e Qualificação Profissional.

