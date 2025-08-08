Santa Bárbara abre credenciamento para empresas participarem de feira de empregos
Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’OesteA Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria...
Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’OesteA Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, publicou o Edital de Chamamento Público nº 04/2025 para o credenciamento de empresas e instituições interessadas em participar da 1ª edição da Feira de Empregabilidade e Qualificação Profissional.
Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’OesteA Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, publicou o Edital de Chamamento Público nº 04/2025 para o credenciamento de empresas e instituições interessadas em participar da 1ª edição da Feira de Empregabilidade e Qualificação Profissional.
Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre como participar deste importante evento!
Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre como participar deste importante evento!
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: