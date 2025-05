Santa Bárbara D’Oeste recebe o Circo dos Sonhos com o espetáculo “Alakazan – a Fábrica Mágica” defaultO espetáculo traz à cena uma aventura fantástica e conta com performances e números circenses... Portal Veloz|Do R7 26/05/2025 - 15h56 (Atualizado em 26/05/2025 - 15h56 ) twitter

O espetáculo traz à cena uma aventura fantástica e conta com performances e números circenses de tirar o fôlego. As apresentações acontecem na lona montada no estacionamento do Tivoli Shopping. Os ingressos já estão à venda com preços a partir de R$ 20,00

