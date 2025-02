Santa Bárbara d’Oeste sedia eleição do novo Conselho Diretor do Consórcio PCJ Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'OesteO município de Santa Bárbara d’Oeste sediará nesta sexta-feira (14),... Portal Veloz|Do R7 13/02/2025 - 12h27 (Atualizado em 13/02/2025 - 12h27 ) twitter

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'OesteO município de Santa Bárbara d’Oeste sediará nesta sexta-feira (14), a 96ª reunião plenária do Consórcio PCJ, ocasião em que o novo Conselho Diretor do órgão será eleito. O evento ocorrerá a partir das 9 horas no Campus Santa Bárbara da Fundação Hermínio Ometto (FHO).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

