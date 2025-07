Santa Bárbara inicia serviços de desassoreamento na lagoa do Parque Araçariguama Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’OesteA Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou os serviços de... Portal Veloz|Do R7 16/07/2025 - 09h18 (Atualizado em 16/07/2025 - 09h18 ) twitter

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’OesteA Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou os serviços de desassoreamento da lagoa do Parque Araçariguama. A intervenção executada por equipes da Prefeitura e do DAE (Departamento de Água e Esgoto) consiste na retirada de material da lagoa, parte dele oriundo do processo de lavagem de filtros da Estação de Tratamento de Água (ETA 2) da Vila Aparecida.

Saiba mais sobre essa importante intervenção ecológica e seus benefícios para a cidade no Portal Veloz.

