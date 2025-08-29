Santa Bárbara recebe o 11º Encontro de Veículos Antigos em setembro Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’OesteSanta Bárbara d’Oeste já tem encontro marcado com os apaixonados... Portal Veloz|Do R7 29/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 29/08/2025 - 09h18 ) twitter

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’OesteSanta Bárbara d’Oeste já tem encontro marcado com os apaixonados por carros clássicos e raridades. O 11º Encontro de Veículos Antigos será realizado nos dias 13 e 14 de setembro, a partir das 9 horas, no Complexo Usina Santa Bárbara, no Residencial Dona Margarida. A entrada solidária é a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis.

