Santa Bárbara recebe o 11º Encontro de Veículos Antigos em setembro
Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’OesteSanta Bárbara d’Oeste já tem encontro marcado com os apaixonados...
Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’OesteSanta Bárbara d’Oeste já tem encontro marcado com os apaixonados por carros clássicos e raridades. O 11º Encontro de Veículos Antigos será realizado nos dias 13 e 14 de setembro, a partir das 9 horas, no Complexo Usina Santa Bárbara, no Residencial Dona Margarida. A entrada solidária é a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis.
Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’OesteSanta Bárbara d’Oeste já tem encontro marcado com os apaixonados por carros clássicos e raridades. O 11º Encontro de Veículos Antigos será realizado nos dias 13 e 14 de setembro, a partir das 9 horas, no Complexo Usina Santa Bárbara, no Residencial Dona Margarida. A entrada solidária é a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis.
Não perca a chance de vivenciar essa experiência única! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Não perca a chance de vivenciar essa experiência única! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: